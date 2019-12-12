Бурятия оказалась на 8 месте в рейтинге событийного туризма Russian Event Awards

Рейтинг составлен по итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году. В рейтинге были учтены 72 региона-участника премии, которые разделили между собой 51 место.

В тройку лучших попали Свердловская область (406 баллов), Республика Татарстан (289 баллов) и Московская область (259 баллов).

Бурятия (188 баллов) вошла десятку, уступив Нижегородской области (249 баллов), Самарской области (246 баллов), Саратовской области (241 балл) и Удмуртской Республике (215 баллов). Иркутская область оказалась на 14 месте со счетом в 97 баллов.

Всего для участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

В рамках Национальной премии Russian Event Awards 2019 состоялась три региональных конкурса: Улан-Удэ – Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа, Москва – Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа.

В финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 в Самаре было представлено более 200 проектов из 51 региона России, и 2 зарубежных проекта из Белоруссии и Латвии.

В 2019 году при составлении рейтинга учитывалось:

общее количество проектов от региона, подавших заявки на участие в конкурсе;

результаты региональных конкурсов;

результаты финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

При составлении рейтинга учитывались только результаты в официальных номинациях премии соответствующего года (специальные дипломы и лауреаты в специальных номинациях при составлении рейтинга не учитывались).

Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.