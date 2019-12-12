Банк «Открытие» представил в Иркутске программу проектного финансирования для малого и среднего бизнеса

Взять кредит по программе проектного финансирования могут заемщики МСБ, основным видом деятельности которых является предоставление коммерческой недвижимости в аренду.
Средства предоставляются на финансирование инвестиционного проекта по расширению действующего бизнеса или открытию нового направления деятельности с инвестициями в основные средства, а также на пополнение оборотных средств (не более 30% от размера кредита).
Сумма кредитования по проектному финансированию стартует от 100 млн рублей, но не более 80% от бюджета всего инвестиционного проекта. Она может предоставляться как в форме кредита, так и лимитированной кредитной линии.
Срок кредитования – до 15 лет, но не больше срока окупаемости инвестиционного проекта. Ставка по программе - от 9% годовых.
На инвестиционной стадии проекта погашение процентов по кредиту происходит за счет прибыли от текущей деятельности клиента. Возможно предоставление отсрочки погашения основного долга на период инвестиционной фазы проекта, но не более чем на 2 года.
В качестве залогового обеспечения на период инвестиционной фазы принимаются движимое и недвижимое имущество, поручительство /гарантия Регионального гарантийного фонда и/или гарантии АО «Корпорация МСП» и /или гарантия АО «МСП Банка». Возможно предоставление бланко-части в зависимости от продолжительности инвестиционной фазы. После завершения необходимо оформление в залог имущества, приобретенного/созданного в рамках реализации инвестиционного проекта за счет кредитных средств.
«Запуск программы проектного финансирования дает клиентам малого и среднего бизнеса удобный инструмент для финансирования инвестиционных проектов. Крупный размер кредита, лояльность подходов в оценке заемщика и условий кредитования, без сомнения, будут позитивно восприняты нашими клиентами-предпринимателями и позволят им активнее включаться в такие проекты», - отмечает Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.