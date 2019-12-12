Банк «Открытие» представил в Иркутске программу проектного финансирования для малого и среднего бизнеса

Взять кредит по программе проектного финансирования могут заемщики МСБ, основным видом деятельности которых является предоставление коммерческой недвижимости в аренду.

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Фото: Андреё Фёдоров

Средства предоставляются на финансирование инвестиционного проекта по расширению действующего бизнеса или открытию нового направления деятельности с инвестициями в основные средства, а также на пополнение оборотных средств (не более 30% от размера кредита).

Сумма кредитования по проектному финансированию стартует от 100 млн рублей, но не более 80% от бюджета всего инвестиционного проекта. Она может предоставляться как в форме кредита, так и лимитированной кредитной линии.

Срок кредитования – до 15 лет, но не больше срока окупаемости инвестиционного проекта. Ставка по программе - от 9% годовых.

На инвестиционной стадии проекта погашение процентов по кредиту происходит за счет прибыли от текущей деятельности клиента. Возможно предоставление отсрочки погашения основного долга на период инвестиционной фазы проекта, но не более чем на 2 года.

В качестве залогового обеспечения на период инвестиционной фазы принимаются движимое и недвижимое имущество, поручительство /гарантия Регионального гарантийного фонда и/или гарантии АО «Корпорация МСП» и /или гарантия АО «МСП Банка». Возможно предоставление бланко-части в зависимости от продолжительности инвестиционной фазы. После завершения необходимо оформление в залог имущества, приобретенного/созданного в рамках реализации инвестиционного проекта за счет кредитных средств.

«Запуск программы проектного финансирования дает клиентам малого и среднего бизнеса удобный инструмент для финансирования инвестиционных проектов. Крупный размер кредита, лояльность подходов в оценке заемщика и условий кредитования, без сомнения, будут позитивно восприняты нашими клиентами-предпринимателями и позволят им активнее включаться в такие проекты», - отмечает Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.