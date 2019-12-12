Всего 14% россиян покупают подарки за наличные

14,4% клиентов «Банка Хоум Кредит» будут платить за подарки наличными. Почти треть опрошенных планирует покупать подарки онлайн (28,7%), причем 19% собирается делать заказы в зарубежных интернет-магазинах. Мужчины активнее женщин покупают подарки в интернете — 31% против 27%. Также они немного больше заинтересованы в покупках за рубежом – 19,7% против 18,3%.

Об этом сообщили в пресс-службе финансовой компании.

Средняя сумма трат на новогодние подарки в этом году составила 12,5 тысяч рублей.

Наиболее востребованные подарки для взрослых: косметика и парфюмерия (27,5%), новогодние сувениры (24,6%), смартфоны и иные гаджеты (14,5%), ювелирные украшения (9,5%), алкоголь (8,4%), одежда и обувь (1,2%). Среди наиболее популярных подарков детям были названы: игрушки (47,7%), сладости (24,1%), смартфоны и гаджеты (9,0%), новогодние сувениры (4,5%), одежда (1,4%). При этом около 35% опрошенных еще не определились с подарком для взрослых и 11,7% - с подарком для детей.

В опросе приняли участие 800 человек (по 100 респондентов на каждый федеральный округ).