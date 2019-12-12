В «черную пятницу» на сайте «Росгосстраха» продано на 50% больше полисов

Компания «Росгосстрах» подвела итоги продаж полисов путешественников в «черную пятницу», которая длилась в этом году с 26 по 29 ноября. В эти дни можно было приобрести полис путешественника с 40-процентной выгодой или застраховать квартиру с 25-процентной выгодой.

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Статистика договоров, заключенных через официальный сайт компании www.RGS.ru, показывает, что продажи полисов онлайн-страхования с 26 по 29 ноября выросли в полтора раза в сравнении с обычными ноябрьскими буднями. Сборы страховой премии в «черную пятницу» превысили среднестатические показатели ноября более чем в два раза.

«В преддверии «черной пятницы» мы запустили два новых продукта, которые можно купить на сайте компании, — это программа страхования выезжающих за рубеж «Поехали!» и программа страхования квартир «Родные стены». Рост продаж показал, что они интересны нашим клиентам, — говорит руководитель Блока цифрового бизнеса компании «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — Мы планируем расширить перечень программ, которые можно купить онлайн — без осмотра и визита в офис. Это, в частности, автострахование и ДМС».