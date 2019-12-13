Рубль верит в лучшее, но не стоит расслабляться - аналитики

Хотя гарантий подписания торговой сделки США и Китая нет, ФРС намекнула на неизменность ставки в 2020 году и на рынки вернулся оптимизм. Рубль также получил поддержку, но аналитики Альфа-Банка не уверены, что это повлияет на решение ЦБ РФ. Они ожидают сохранение ставки на уровне у 6,5%.

На рынки вернулся оптимизм

В среду ФРС сохранила ставку в диапазоне 1,50%-1,75%, но в комментарии обозначила, что намерена выдерживать паузу в условиях стабильной экономики, не меняя ставок в год президентских выборов. Пауза ФРС чуть ослабила доллар. Рынки оптимистично смотрят в будущее, т.к. уверены в том, что 15 декабря обоюдные тарифы США и Китая введены не будут и, возможно, будут отменены те тарифы, которые были введены 1 сентября.

К.Лагард вступает в права главы ЕЦБ

Хотя индекс экономических настроений ZEW в Европе оказался выше прогнозов, экономическая ситуация в ЕС остается сложной. Опубликованные на прошлой неделе данные указали на возросшие риски усугубления рецессии в промышленности Германии. По сравнению с октябрем прошлого года промышленное производство сократилось на 5,3%.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ, на котором К.Лагард может объявить новые векторы денежно –кредитной политики в еврозоне. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,1100-1,1178.

Цены на нефть закрепились выше 60$/барр.

По новому соглашению ОПЕК и ее партнеры суммарно сократят поставки нефти на мировой рынок примерно на 1,7 млн. барр. в день, тогда как сейчас члены ОПЕК+ специально сокращают добычу на 1,2 млн. барр. в день. В среду вышел отчет Минэнерго США, указавший на рост запасов сырой нефти на 0,822 млн барр. при прогнозе сокращения на 3,0 млн барр. Цены на нефть в моменте снизились с 64,00 до 63,10, но вскоре скорректировались. В ближайшую неделю аналитики Альфы ожидают торговлю по активу в диапазоне 61,00-65,00 $ за барр.

Рубль поддержали геополитические факторы

Ожидание скорой сделки США и Китая, и так же намерение Д. Трампа не вводить тарифы на китайские товары с 15 декабря вселяют оптимизм в развивающиеся рынки. Но расслабляться до 15 декабря все же не следует, так как Д.Трамп может легко изменить решение. Среднедневная волатильность пары USD/RUB в среднем составляет 20 коп., что является минимальным значением за последние несколько лет. В последние недели рубль получил поддержку от геополитических факторов. Риском для рубля является вновь поднятая тема американских санкций и расчет на то, что Д.Трамп будет переизбран в 2020 году. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором аналитики Альфы ожидают сохранение ключевой ставки неизменной на фоне возврата недельной инфляции к значениям 0,1%. Торговый диапазон для пары USD/RUB 63,10 - 64,10.