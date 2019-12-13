В Сбербанке заключен 15-миллионный договор по страхованию жизни

Количество клиентов Сбербанка, оформивших договоры страхования жизни по программам СК «Сбербанк страхование жизни», достигло 15 миллионов. Юбилейным клиентом стал 30-летний житель Тюмени Александр Буторин, который заключил договор накопительного страхования жизни по программе «Семейный актив» на 23 года.

СК «Сбербанк страхование жизни» входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка и специализируется на программах накопительного, инвестиционного и рискового страхования жизни. В этом году именно накопительное страхование стало самым динамично развивающимся видом страхования жизни в Сбербанке. За первые десять месяцев 2019 года клиенты Сбербанка заключили около 160 тыс. новых договоров НСЖ — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Программы накопительного страхования жизни позволяют клиентам Сбербанка накопить необходимую сумму к определенному сроку на различные цели, например, на оплату высшего образования ребенка или на покупку квартиры. При наступлении неблагоприятных событий, компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы по программе НСЖ. Средняя сумма, которую хотят накопить при помощи НСЖ, составляет около 1 млн рублей. Большинство клиентов заключают договоры НСЖ на срок от 6 до 10 лет. Женщины более активно пользуются этой программой: они заключили 61% от общего количества договоров накопительного страхования жизни. В то же время средняя сумма по договору НСЖ у мужчин в 1,7 раза выше, чем у женщин.

Александр Буторин, клиент Сбербанка:

«Наша семья задумалась о возможных способах накоплений на будущее. Я начал интересоваться различной литературой по экономике, в частности, по эффективному формированию семейного бюджета. В одной из книг, был материал о различных способах накоплений с помощью финансовых инструментов, которые предлагают банки. Изучив плюсы и минусы предлагаемых продуктов, мы решили остановиться на накопительном страховании жизни. Менеджер Сбербанка, поняв мои предпочтения, порекомендовал выбрать продукт «Семейный актив», который оптимально подходит под мои потребности. Например, программа позволяет формировать накопления в течение длительного срока. Регулярные взносы по программе дисциплинируют, если заключаешь договор накопительного страхования, уже нет соблазна взять эти накопления и потратить на что-то другое. Также на выбор повлияла такая опция программы как страхование жизни и здоровья на всю сумму планируемых накоплений и на весь срок действия договора. Мы еще не решили окончательно, как распорядимся накоплениями через 23 года. Возможно, это будет капитал для передачи нашему сыну».

Владислав Шиленко, управляющий Западно-Сибирским отделением Уральского банка Сбербанка:

«Заключение 15-миллионного договора страхования жизни именно в отделении Уральского банка в Тюмени стало для нас приятной неожиданностью. Приятно осознавать, что люди сегодня приходят в Сбербанк не только за традиционными банковскими услугами, например, для открытия вклада или оформления кредита. В отделениях Сбербанка по всей России можно приобрести инвестиционные продукты, страховые полисы, заключить договор для формирования будущей пенсии. В 2019 году клиентские менеджеры в офисах обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка начали предлагать клиентам и программы накопительного страхования жизни. За 10 месяцев в нашем регионе заключено около 1200 договоров НСЖ. Уверен, что в следующем году этим продуктом воспользуются многие новые клиенты».

Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»:

«В этом году мы ощутили растущий спрос на накопительное страхование жизни со стороны клиентов. Люди стали больше интересоваться продуктами, которые позволяют сохранить и накопить деньги на разные цели. НСЖ отлично решает эту задачу, одновременно обеспечивая клиентов полноценной страховой защитой на весь срок действия договора. При помощи НСЖ наши клиенты копят на самые разные цели. Очень распространено накапливание для кого-то из близких: родители копят на образование детей или первый взнос на квартиру, бабушки и дедушки копят какую-то сумму к 18-летию внуков.

Мы постоянно совершенствуем линейку продуктов по накопительному страхованию жизни. Так, в 2018 году мы предложили клиентам продукт «Билет в будущее», который помогает накопить на образование ребенка, в 2019 году – «Будущий капитал» — похожий продукт, который позволяет копить на любые финансовые цели. Мы также стараемся повышать клиентскую ценность этих программ и включаем в них дополнительные сервисы – например, телемедицинские консультации, чек-апы, сервисы профориентации и помощи в подборе учебных заведений. В самое ближайшее время нашим клиентам станут доступны еще несколько новых программ НСЖ».

12 декабря в Западно-Сибирском отделении Уральского банка Сбербанка состоялось торжественное награждение 15-миллионного клиента Сбербанка по страхованию жизни. Владислав Шиленко и Алексей Леоненко вручили Александру почетную грамоту и ценные подарки, а также поблагодарили клиента за выбор программы Сбербанка для формирования будущих накоплений.