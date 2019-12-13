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В Иркутске под контролем судебным приставов сносят самовольное построенное здание

13 декабря 2019

В Иркутске суд по иску администрации города обязал гражданина снести здание площадью 481,5 кв.м на улице Баумана. Оно имеет статус самовольно построенного. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Неоднократные требования судебных приставов исполнить решение суда и самостоятельно снести объект, в котором располагались торговые павильоны, должник проигнорировал.

Сейчас работы по сносу и уборке территории от строительного мусора проводятся за счет средств городской администрации. Понесенные расходы должник обязан будет возместить.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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