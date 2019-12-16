Российская бизнес-школа Сколково среди 30 лучших в Global Network for Advanced Management

Российская школа управления «Сколково» стала официальным членом Global Network for Advanced Management – ассоциации, объединяющей 30 ведущих бизнес-школ со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ассоциация Global Network была основана в 2012 году на базе Йельского университета и сегодня объединяет бизнес-школы из разных регионов, культур и экономик, исследующих и преподающих наиболее прогрессивные управленческие практики. Одна из задач ассоциации – способствовать развитию общения профессоров, студентов и сотрудников этих школ, чтобы лучше понимать друг друга и вместе решать глобальные задачи. Подобная кооперация позволяет проводить масштабные исследования, делать совместные образовательные программы и объединять студентов школ-участников.