Сбербанк и SberCloud запустили самый мощный в России суперкомпьютер «Кристофари»

Суперкомпьютер «Кристофари» Сбербанка и его дочерней компании SberCloud запущен в коммерческую эксплуатацию, и его мощности стали доступны клиентам – юридическим лицам с 12 декабря 2019 года. С первого дня работы суперкомпьютера в рамках акции «100 рублей за 100 минут всей мощности суперкомпьютера «Кристофари» для обучения моделей» клиенты могут получить 100 минут работы на объеме данных до 10 гигабайт за символическую плату. Акция продлится до 12 июня 2020 года.

Давид Рафаловский, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии»: «Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать супервычисления и разработку решений на базе искусственного интеллекта доступными любой компании независимо от ее размера, отрасли и территориального расположения. Ранее использовать такие технологии могли только крупнейшие корпорации, сегодня с помощью «Кристофари» - любой начинающий стартап или компания малого бизнеса. Акция «100 рублей за 100 минут всей мощности суперкомпьютера «Кристофари» для обучения моделей» позволит нам показать клиентам, как это стало просто – использовать вычислительные супермощности и начать обучать свои модели искусственного интеллекта».

Для участия в акции клиентам нужно зарегистрироваться на сайте SberCloud, добавить услугу AI Cloud и активировать своё участие. Затем пополнить свой счет на сумму в 100 рублей.

Также компании-участники конференции AI Journey в Москве, где был презентован суперкомпьютер «Кристофари» 8 ноября 2019 года, могут получить подарок 10 000 рублей на облачные услуги SberCloud - Виртуальный ЦОД» и «Резервное копирование Veeam». Акция продлится до 31 января 2020 года.

Суперкомпьютер «Кристофари» был разработан специалистами Сбербанка и SberCloud, в партнерстве с компанией NVIDIA и базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100. Эффективная производительность «Кристофари» составляет 6,7 PFLOPs (согласно тесту LINPACK). Пиковая производительность - 8.8 PFLOPs.

«Кристофари» - самый мощный суперкомпьютер в России и 29-й в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500 (https://top500.org/list/2019/11/). Мощности «Кристофари» предоставляются коммерческим заказчикам из облака компании SberCloud, что также делает его уникальным среди других крупнейших суперкомпьютеров мира.

«Кристофари» – единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки.

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики – нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ритейле, финансовом секторе и пр.