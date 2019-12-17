Жизнь пассажира в такси стоит в 4 раза дешевле. Почему?

Рынок легкового такси живет по особым правилам. В случае ДТП жизнь и здоровье пассажира в нем, в отличие от других видов транспорта, будет стоить в 4 раза дешевле. С чем связана такая дискриминация, рассказала вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар на конференции по противодействию страховому мошенничеству «Барьер-2019».

Светлана Гусар.

Фото: http://www.insur-info.ru/

Всё, кроме такси

Обязательное страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни и здоровью действует с 2013 года. Жизнь пассажиров застрахована на всех видах транспорта, включая автобусные, троллейбусные и прочие перевозки. На всех, кроме… легкового такси. Почему сложилась такая ситуация?

– На этапе разработки такси в закон не вошли из-за того, что этот рынок на тот момент не был отрегулирован, – говорит вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар. – Планировалось, что для рынка такси будет принят специальный закон, но этого не случилось до сих пор. И шансов, что закон будет принят в ближайшее время, крайне мало. Поэтому осенью 2018 года появилась инициатива включить такси в общую систему страхования, и Госдума приняла соответствующий законопроект, но и он оказался в подвешенном состоянии.

Что это означает

Это означает, что сегодня жизнь пассажиров в такси оценивается в четыре раза дешевле, чем в других видах транспорта. Это очевидная несправедливость, считает Светлана Гусар.

– Всё, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси, – компенсация по ОСАГО водителя с максимальной выплатой в 500 тысяч рублей. Для сравнения: пассажир автобуса, который попал в аварию, получит два миллиона.

Я считаю, что государство должно обратить внимание на этот сектор и принять меры: защитить пассажиров легкового такси, предоставив гарантии как минимум в том же объеме, какие предоставлены на всех других видах транспорта.

Время пришло

Критическая масса уже накоплена, и медлить с принятием законопроекта нельзя, говорят страховщики. В 2019 году рынок такси показал рост страховых событий на 60%. Агрегаторы такси в последнее время и сами вынуждены прибегать к добровольному страхованию, потому что вместе с ростом происшествий растет и количество исков к ним.

– Пассажиры такси, попадая в ДТП, вместо лечения вынуждены проходить несколько «кругов ада», – рассказывает Светлана Гусар. – Агрегаторы до недавнего времени занимали позицию стороны, не имеющей отношения к происшествию, аргументируя это тем, что не являются перевозчиками, а предоставляют только цифровой сервис – мобильное приложение. И пассажиры вынуждены были самостоятельно выяснять, кому принадлежит автомобиль, кому он сдан в аренду или субаренду. Это было непонятно потребителю, ведь к нему приезжает брендированный автомобиль, и пассажир считает, что услугу оказывает именно агрегатор.

По мере того, как критическая масса потерпевших росла, потребители объединялись, появились правозащитники в этом поле. Стала формироваться судебная практика. Суды стали вставать на сторону потребителей, предъявляя все больше исков к агрегаторам. Это, в свою очередь, вынудило агрегаторов страховаться и минимизировать расходы.

Конечно, добровольное страхование лучше, чем совсем ничего. Но это неправильно. Сегодня вы сели в Яндекс, завтра в Ситимобил, завтра еще куда-то. Вы как потребитель не должны задумываться, застрахован данный автомобиль или нет. Ситуацию надо менять – любой пассажир должен иметь гарантии.

Во сколько обойдется страховка

Часто аргументом против включения такси в закон об обязательном страховании является удорожание стоимости поездки. В какую стоимость обойдется страховка владельцам и насколько может вырасти стоимость поездки для пассажиров? Отвечая на этот вопрос, Светлана Гусар привела пример по добровольному страхованию.

– Сейчас стоимость договора страхования для одной машины в Москве агрегаторам обходится примерно в 3-5 тысяч рублей в год. По предварительным оценкам, это добавляет не более 3 рублей к стоимости одной поездки. А учитывая, что за поездку в такси мы платим гораздо бОльшие суммы, это довольно странная аргументация.

При этом надо учесть, что тарифы, которые я назвала, действуют для столицы, а в столице и количество происшествий больше, и количество перевозимых пассажиров, поэтому для регионов страховка может оказаться ниже.

В любом случае, если будет принят законопроект, Банк России должен будет осуществить расчет тарифов, а сами таксисты смогут заранее подготовиться к новым правилам.

Сейчас есть два пути, чтобы исправить ситуацию. Первый – поднятие лимита за вред жизни и здоровью по ОСАГО до 2 млн рублей. Если лимит по ОСАГО не будет поднят, мы считаем, государство должно принять поправки, которые включат такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами.