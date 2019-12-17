БайкалИнвестБанк профинансирует контракт по благоустройству Москвы

АО «БайкалИнвестБанк» выступил гарантом исполнения обязательств по проекту строительной компании ООО «Астера Групп», в рамках которого будут производиться работы по установке зарядных станций для подвижного состава наземного транспорта-электробуса.

«Нам очень приятно, что АО «БайкалИнвестБанк» имеет возможность внести свой вклад в такой прогрессивный проект по усовершенствованию транспортной системы столицы. Надеемся, что в ближайшее время список маршрутов, по которым будут курсировать комфортные электробусы, будет только расширяться. Ведь этот инновационный вид общественного транспорта является экологичным, маневренным и достаточно безопасным", - прокомментировала Председатель Правления АО «БайкалИнвестБанк» Надежда Бобылева.

Строительная компания «Астера Групп» производит работы по проектированию и строительству инженерных сетей, сетей освещения и объектов энергетики напряжением до 220 кВ в Москве и Московской области. В числе построенных объектов числятся кабельные линии 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, трансформаторные и распределительные электрические подстанции, сети освещения.