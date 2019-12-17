Альфа-Банк получил погашение в полном объеме по долгу АО «Главное управление обустройства войск»

Альфа-Банк отозвал заявление о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), специализирующегося на строительстве объектов Министерства обороны России. Дело прекращено Арбитражным судом Москвы, после чего Альфа-Банк получил погашение в полном объеме по долгу ГУОВ. Совокупная сумма долга на дату перечисления средств составила 5,3 млрд рублей. Все судебные разбирательства между Альфа-Банком и ГУОВ в настоящее время завершены.

Альфа-Банк предпринял все возможные шаги по урегулированию сложившейся ситуации. «Успешное завершение переговорного процесса в очередной раз подтверждает нацеленность банка на конструктивное взаимодействие и соблюдение партнерских договоренностей. Мы также выражаем благодарность Министерству обороны РФ за активную роль в сближении позиций сторон», — подчеркнул председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

Со своей стороны, ГУОВ имеет возможность беспрепятственно продолжать свою деятельность, исполняя государственные контракты в полном объеме. Напомним, компания занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально-значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ.