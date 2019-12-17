Банк «Приморье» подвёл итоги осенней акции «Путешествие мечты»

Итоги осенней акции «Путешествие мечты» подвёл Банк «Приморье». Главный приз — карту Путешествий с начисленными 70 000 милями — выиграл житель Уссурийска Сергей Картавый. Всего же в акции приняли участие более 700 клиентов Банка «Приморье».

— Главный приз акции — карта Путешествий с начисленными милями — позволит победителю самому выбрать, когда и куда именно отправиться в поездку, ведь за мили купить билеты можно в любой авиакомпании. Одна миля в Карте Путешествий Банка «Приморье» равна одному рублю, ими можно оплатить авиабилеты, билеты на поезд, номер в гостинице, аренду автомобиля, а также услуги турагентств и турператоров*, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина.

Участниками акции становились все клиенты, оформившие любые дебетовые карты Банка «Приморье» в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года и совершившие по ним любые покупки на сумму от одной тысячи рублей. Помимо главного приза, были разыграны еще пять сертификатов в кинотеатры. Их получили клиенты Банка «Приморье» из Артема, Владивостока, Уссурийска и Хабаровска.

Напомним, что оформить любую карту Банка «Приморье» можно по телефону Контакт-центра :

8-800-200-20-86 (звонок бесплатный), в мобильном приложении или любом офисе Банка «Приморье».

Милями Клиент может компенсировать операции и покупки в ТСП туристического направления: