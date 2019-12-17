Тулуну присвоили статус ТОСЭР

Моногороду Тулун присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщили в правительстве Иркутской области, 16 декабря премьер России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить привлекательность моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и повышению качества жизни населения. Режим его функционирования предусматривает льготы инвесторам по уплате налога на имущество и прибыль. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Планируется привлечь не менее шести резидентов. Уже достигнуты предварительные договоренности с предпринимателями города по переработке сельхозпродукции и дикоросов, деревообработке, по предоставлению услуг населению, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта «Строительство ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения» и других.

Реализация инвестпроектов в рамках ТОСЭР даст возможность привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, ускорит развитие экономики. В целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов в моногороде Тулун, 25 ноября 2019 года заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов. Напомним, в Иркутской области ТОСЭР является также Усолье-Сибирское, Саянск, Черемхово.