В Иркутской области за сутки произошло 15 бытовых пожаров

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 пожаров. В 8 случаях причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ночью 16 декабря в Ангарске из-за короткого замыкания произошло возгорание под крышей пятиэтажного дома. Пожар был ликвидирован в чердачном помещении на площади 1 квадратный метр.

Той же ночью в с. Бохолдой Баяндаевского района горел гараж. Дощатая постройка с автомобилем внутри сгорела до прибытия ближайшего подразделения пожарных. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

По причине короткого замыкания неисправного электроприбора в одной из квартир брусового двухквартирного дома Братска произошёл пожар на кухне. Открытый огонь был потушен на площади 8 кв. м. При этом пожарным удалось устранить риск распространения пожара на квартиру и смежную с ней.

Более серьезные последствия повлёк пожар, случившийся также в двухквартирном доме в с. Олой Эхирит-Булагатского района. На момент прибытия пожарных кровля квартиры находилась полностью в огне, внутри квартиры наблюдалось интенсивное горение, произошло обрушение потолочного перекрытия. Соседняя квартира была спасена от огня.

Частные жилые дома горели в п. Кежемский Братского района и в селе Алымовка Киренского района. Пожары, возникшие также по электротехническим причинам, уничтожили не только жилье, но и надворные постройки.