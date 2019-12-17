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Накопительную часть пенсии "заморозили" до 2022 года

17 декабря 2019

Закон вступает в силу с 1 января. Согласно тексту документа, 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно. Таким образом, отчисления пойдут на оплату пособий сегодняшним пенсионерам. Сообщает Газета.ru.

У россиян моложе 1967 года пенсия должна складываться из страховой и накопительной части. Страховая засчитывается в счет пенсии напрямую. Ранее предполагалось, что накопительная часть должна вкладываться в финансовые инструменты. Но в 2014 году начала действовать заморозка, которую после моратория продлевали еще несколько раз. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть.

Благодаря заморозке накоплений еще на один год бюджет фонда получит дополнительно 634,8 млрд рублей. То есть на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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