В Иркутской области в новогодние праздники особое внимание уделят обеспечению безопасности

В новогодние праздники в Иркутской области пройдет свыше четырех тысяч мероприятий по проведению общественного порядка. Ежедневно будут задействованы более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уже сейчас правоохранители проводят ряд проверок антитеррористической защищенности дошкольных и общеобразовательных организаций, инструктажи с педагогическими коллективами.

Также на территории региона с 27 декабря по 9 января будет введен особый противопожарный режим. На контроле стоит и вопрос недопущения травматизма, связанного с использованием несертифицированной пиротехнической продукции. В связи с чем запланировано проведение совместных рейдов с органами полиции, службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по местам возможной несанкционированной торговли.

Ряд мероприятий направлен на обеспечение безопасности дорожного движения: разрабатываются схемы движения транспорта, определяются зоны парковки в местах проведения мероприятий. Для этого в праздники будут работать 300 сотрудников ДПС, 160 экипажей. Особое внимание будет уделено ликвидации несанкционированных парковок автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий, в том числе с использованием эвакуаторов.