ИК «Фридом Финанс» выступила участником размещения ФПК «Гарант-Инвест»

ИК «Фридом Финанс» сообщает о начале размещения биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», которое стартовало сегодня, 17 декабря на Московской бирже. Объем выпуска составил 500 млн рублей. Срок обращения – 1092 дня, выплаты купона проводятся ежеквартально, ставка купона – 11,5%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тысяча рублей.

Выпуск реализован в рамках действующей с 2017 года программы биржевых облигаций № 4-71794-H-001P-02E. ИК «Фридом Финанс» выступила участником размещения (организаторы размещения – БКС и Универ-Капитал).

Особенность размещения – выпуск так называемых «зеленых бондов», которые соответствуют Принципам зеленых облигаций, опубликованных Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). «Гарант-Инвест» реализует стратегию устойчивого развития, понимая под этим соотнесение своих бизнес-целей с общественными интересами (социальными, экологическими, др.).

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» реализует широкой спектр деятельности. Компания выступает инвестором, владельцем и управляющим торговыми и мультифункциональными центрами в Москве. «Гарант-Инвест» существует на рынке больше 26 лет, обладая на сегодня 13 крупными торговыми центрами в столице. В списке партнеров «Гарант-Инвест» - такие мировые бренды, как OBI, «Ашан», Panasonic, H&M, Adidas, McDonalds, KFC, Burger King, Starbucks, «М.Видео», «Перекресток», «Детский мир» и другие.

Инвестиционная привлекательность эмитента определяется высокой диверсификацией бизнеса, продуманным бизнес-планом, позитивными оценками от ведущих рейтинговых агентств, включая «Эксперт РА.

- Мы завершаем год размещением «зеленых бондов», которые пока не слишком распространены на российском рынке. Социальная ответственность бизнеса – значимая составляющая его капитализации, и в этом случае мы видим пример того, как отечественное предприятие стремится соответствовать международным стандартам, – заметил директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.