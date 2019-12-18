«Островки безопасности»: В Сбербанке работает сервис для потерявшихся детей и пожилых людей

Офисы Байкальского банка ПАО Сбербанк открыты для всех, кто потерялся, растерян и дезориентирован. В отделениях банка работает специальный социальный сервис «Островки безопасности», рассчитанный на оказание помощи самым незащищенным категориям граждан – детям и пожилым людям.

«Сервис доступен не только в городах Иркутской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии, но и на других территориях регионов. Менеджеры офисов Сбербанка обучены алгоритму действий в таких ситуациях и сделают всё, чтобы помочь потерявшимся быстро вернуться к родным», - рассказывает исполнительный директор дивизиона «Особенные решения» Елена Иванова. «Цель создания «Островков безопасности» — дать потерявшимся людям чёткие ориентиры в виде хорошо знакомых и всегда заметных вывесок «Сбербанк». Именно сюда они могут обратиться за помощью. Всем взрослым мы предлагаем объяснить и регулярно напоминать своим детям, а также пожилым родственникам, что, если они потерялись на улице, и возникла опасность для их жизни и здоровья, всегда можно обратиться за помощью в любое открытое отделение банка. Об «Островках безопасности» необходимо помнить и в тех случаях, когда вы встречаете на улице дезориентированных детей или взрослых. Доведите этих людей до отделений Сбербанка и сотрудники обязательно им помогут».

За первые 15 месяцев реализации проекта с помощью «островков» по всей России вернулись в семьи 95 человек, дезориентированных или потерявшихся. Среди них - 52 ребенка в возрасте до 12 лет.

На территории Байкальского банка также есть примеры оказания помощи потерявшимся людям. Один из последних случаев был зарегистрирован в г. Братске (Иркутская область). Сотрудница офиса Сбербанка по пути на работу увидела пожилую женщину в легкой одежде, явно не для зимнего сезона. Пенсионерка стояла неподалеку от цветочного павильона и находилась в растерянности. Работник банка проявила внимание, завела женщину в теплое помещение, помогла вспомнить адрес местожительства и вызвала ее родственников. История закончилась благополучно для пожилого человека.

Татьяна Киреева, руководитель отделения №8586/0262 Иркутского отделения ПАО Сбербанк, г. Братск: «Эта история – наглядный пример того, как бывает важна своевременная помощь тем, кто оказался в нестандартной ситуации. Хорошо, что наша сотрудница оказалась в нужное время, в нужном месте, и пожилая женщина не успела замерзнуть. Но все могло повернуться иначе, если бы не человеческое внимание и правильные действия».

Как работает сервис «Островок безопасности» в Сбербанке:

Ребенок или взрослый человек, который потерялся или дезориентирован независимо от причины, обращается в любое отделение Сбербанка (это возможно только в рабочие часы учреждения). После обращения «потеряшка» будет пребывать под наблюдением банковского сотрудника. Менеджер связывается с родителями ребенка или родственниками потерявшегося, если удаётся установить контакты. В ином случае сотрудник вызывает полицейских, в случае необходимости – скорую помощь. До прибытия родственников или сотрудников полиции банк гарантирует, что потерявшийся будет находиться под наблюдением в комфортных условиях.

*Сбербанк рекомендует взрослым – провести экскурсию в любое отделение банка, рассказать, как и к кому можно обратиться за помощью. Обучайте ребенка в игровой форме. Не лишним будет продемонстрировать, что отделения Сбербанка находятся повсюду. Для этого во время прогулок и поездок по городу акцентируйте внимание детей на вывески банковского учреждения. И, главное, ребенок должен запомнить ярко-зеленый знак банка, являющийся «ориентиром» их безопасности.