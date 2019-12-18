Компания En+ Group провела волонтерскую акцию «Шар желаний» в Иркутске

Компания En+ Group с движением «Живи на Байкале» провела волонтерскую акцию на острове Конный в Иркутске. Сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Иркутске украсили деревья новогодними игрушками и открыли гигантскую ледяную скульптуру «Шар желаний». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего в акции приняли участие более 50 корпоративных волонтеров. В течение пары часов они развесили на деревьях более 800 новогодних шаров. Сотрудники En+ Group приехали на акцию целыми семьями.

Украшением территории возле колеса обозрения на острове Конный стала еще и ледяная скульптура «Шар желаний» в виде гигантской елочной игрушки. На создание фигуры ушло около 2 т льда. По вечерам подсветка будет окрашивать скульптуру в оранжевый цвет. Возле нее и взрослые, и дети могут загадать новогоднее желание – для этого достаточно потереть огромный шар или оставить на нем монетку.

– «Шар желаний» – зарождение городской новогодней традиции – украшать городские пространства силами жителей города и бизнеса, работающего в регионе. Накануне Нового года подобные акции помогают поднять настроение и приблизить самый волшебный праздник, - сказала руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group Светлана Чекалина.