Ледовый дворец в Иркутске достроят к чемпионату мира по хоккею с мячом

В Иркутске строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта закончат к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в марте-апреле 2020 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На сегодня строительная готовность объекта 65%: полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, активно ведутся отделочные работы.



Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил в феврале 2020 года параллельно с достройкой объекта начать работу надзорных органов по проверке комплекса.



Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.