Новости

Ледовый дворец в Иркутске достроят к чемпионату мира по хоккею с мячом

18 декабря 2019

В Иркутске строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта закончат к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в марте-апреле 2020 года. Об этом сообщили  в региональном правительстве. 

На сегодня строительная готовность объекта 65%: полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, активно ведутся отделочные работы.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил в феврале 2020 года параллельно с достройкой объекта начать работу надзорных органов по проверке комплекса.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Барьер-2019
Жизнь пассажира в такси стоит в 4 раза дешевле. Почему?
“Масштабы страхового мошенничества колоссальны”. Вице-президент ВСС о причинах, толкающих обычных россиян на преступления
Барьер-2019: "Самое печальное, что страховое мошенничество не воспринимается обществом как преступление"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании