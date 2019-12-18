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300 лучших учеников Иркутска получили стипендии мэра

18 декабря 2019

В Иркутске 300 лучших учеников получили стипендии мэра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Ежегодно в мероприятии принимают участие 300 учеников образовательных организаций города. Награждение школьников проводится с 2009 года. Накануне новогодних каникул лучшие ученики, победители олимпиад, спортивных соревнований, активисты, патриоты, волонтеры и наставники получают единовременную стипендию в размере 2000 рублей.

В этом году отдельной награды был удостоен ученик школы №37 Вячеслав Дорошенко. Он проявил героизм – оказал помощь в предотвращении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Глава областного центра Дмитрий Бердников вручил Вячеславу благодарственное письмо и серебряный значок с гербом города Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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