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En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»

18 декабря 2019

Компания En+ Group в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света». Она пройдет с 24 декабря 2019 года по 19 января 2020 года. Вход – бесплатный. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Выставка «Энергия света» создана в формате мультимедийного сторителлинга. Следуя за новогодней гирляндой, зрители в интерактивном формате познакомятся с историей развития Иркутской энергосистемы.

Специально к выставке художник-иллюстратор Катерина Томилова создала авторские графические полотна, по сюжетам которых можно проследить связь между энергетическими гигантами и обычными бытовыми приборами, осознать мощь и силу гидро- и теплостанций, их влияние на создание уюта, тепла и новогоднего настроения в каждом доме. Контуры промышленных объектов являются фоном для домашних, бытовых, дворовых и уличных этюдов, подчеркивая тем самым взаимозависимость и многогранность отношений людей и электричества.

Сюжеты полотен в буквальном смысле оживут на глазах у зрителей с помощью технологии динамических световых проекций (3D mapping). Кроме того, в экспозицию вошли авторские интерактивная и светомузыкальная инсталляции, а также детализированный макет линии электропередачи (ЛЭП), заменяющий новогоднюю елку. Частью проекта стали уникальные хроники строительства энергетических объектов в регионе.

Выставка будет работать с 24 декабря 2019 года по 19 января 2020 года (включая новогодние каникулы) бесплатно. Выставка будет открыта в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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