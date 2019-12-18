En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»

Компания En+ Group в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света». Она пройдет с 24 декабря 2019 года по 19 января 2020 года. Вход – бесплатный. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выставка «Энергия света» создана в формате мультимедийного сторителлинга. Следуя за новогодней гирляндой, зрители в интерактивном формате познакомятся с историей развития Иркутской энергосистемы.



Специально к выставке художник-иллюстратор Катерина Томилова создала авторские графические полотна, по сюжетам которых можно проследить связь между энергетическими гигантами и обычными бытовыми приборами, осознать мощь и силу гидро- и теплостанций, их влияние на создание уюта, тепла и новогоднего настроения в каждом доме. Контуры промышленных объектов являются фоном для домашних, бытовых, дворовых и уличных этюдов, подчеркивая тем самым взаимозависимость и многогранность отношений людей и электричества.

Сюжеты полотен в буквальном смысле оживут на глазах у зрителей с помощью технологии динамических световых проекций (3D mapping). Кроме того, в экспозицию вошли авторские интерактивная и светомузыкальная инсталляции, а также детализированный макет линии электропередачи (ЛЭП), заменяющий новогоднюю елку. Частью проекта стали уникальные хроники строительства энергетических объектов в регионе.

Выставка будет работать с 24 декабря 2019 года по 19 января 2020 года (включая новогодние каникулы) бесплатно. Выставка будет открыта в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3.