Сбербанк завоевал пять наград премии RETAIL FINANCE AWARDS — 2019

Сбербанк завоевал пять наград ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS — 2019 в четырех номинациях.

В номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка» победил проект «Большое обновление Сбербанк Онлайн: персонализация». Экспертное жюри премии высоко оценило масштабное обновление мобильного приложения банка, выпущенное в июле 2019 года. Теперь Сбербанк Онлайн подстраивается под каждого из более чем 50 млн пользователей, предлагая актуальные именно для него действия, продукты и даже дизайн. Ранее обновление приложения уже было отмечено наградами премий Tagline, «Премия Рунета» и «Время инноваций».

Проект «Всё про ваши деньги. Финансовая грамотность простым языком» одержал победу сразу в двух номинациях — «Лучший социальный проект» и «Лучший социальный проект по мнению читателей журнала the Retail Finance». Суть проекта состоит в массовых персонализированных коммуникациях на следующие темы: Сбережение, Инвестирование, Жизнь с кредитами, Экономия, Повышение доходов. Клиентам направлялись вводная анкета, шесть волн коммуникаций и итоговый тест. На сегодня это самая масштабная по охвату инициатива по фин. грамотности в Банке. Аудитория проекта превысила 30 млн. человек, 5 млн. из которых прочитали e-mail или историю в МП СБОЛ, а более 500 тыс. человек прочли все 6 волн. Ключевое отличие от того, что сегодня делает Банк, Минфин и ЦБ, состоит в широком применении персонализированного подхода - за подбор релевантной клиенту темы отвечала нейросетевая модель. Итоговое тестирование показало значимый прирост знаний клиентов по вопросам, освещённым в серии.

В спецноминации «Маркетплейс» лучшим признан проект «ДомКлик от Сбербанка — квартира в ипотеку за один день: миф или реальность». «ДомКлик» — это маркетплейс на рынке недвижимости, который позволяет решить практически любой квартирный вопрос онлайн — от заявки на ипотеку до регистрации права собственности. Подать заявку на ипотеку можно онлайн за 5 минут. Оформить ипотечный кредит можно без предоставления документов. В Москве, каждый второй кредит оформляется онлайн через «ДомКлик», по стране, каждый четвертый ипотечный кредит.45% клиентов Сбербанка получают решение в течение 30 минут, 95% клиентов в течение одних суток. Выбрать жилье на «ДомКлик» можно из более 2 млн объявлений от проверенных партнеров банка и собственников. В процессе оформления ипотеки клиенту доступна помощь профессиональных консультантов, которые помогут решить любой вопрос прямо в чате 24/7.

В спецноминации «CX — Customer Experience» победил проект «Спасибомания 3.0 Гипербросок», разработанный в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Участники геймификационной механики получают призы, открывая ячейки на виртуальной карте. Это значительно увеличивает активность вовлечения и даёт возможность клиентам попробовать большее количество продуктов от партнёров программы. В акции, которая стартовала 7 июня, зарегистрировалось уже более 2,8 млн участников. Суммарно за весь период проведения геймификационной акции было сделано более 18,5 млн гипербросков – виртуальных ходов, которые участники получают в обмен на бонусы СПАСИБО. Помимо разнообразных призов и предложений партнеров, любой участник программы лояльности может получить миллион бонусов: уже три человека стали обладателями суперприза. Проект три года подряд становится лауреатом в «Премии Рунета» в номинации народного голосования «Игра Рунета».

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена в 2007 году специализированным аналитическим журналом «Розничные Финансы». Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ретейла и вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.