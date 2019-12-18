Сбербанк принял участие в крупнейшей мировой конференции по искусственному интеллекту

Сбербанк представил свои проекты в области искусственного интеллекта на крупнейшей мировой конференции NeurIPS. Наработки в области искусственного интеллекта и анализа данных позволили банку стать партнером конференции наряду с такими мировыми лидерами в области ИИ, как Google, Facebook, Amazon и др.

Специалисты Сбербанка выступили с докладами о том, как технологии ИИ развиваются в банке и применяются в различных бизнес-процессах. В том числе представлены различные NLP архитектуры, улучшения для популярного алгоритма машинного обучения — градиентного бустинга, подробно разобраны ИИ-решения по планированию расписания сотрудников и фреймворк для быстрой разработки и ввода в промышленную эксплуатацию моделей. Также сотрудники банка представили алгоритмы ИИ, которые позволили приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence) и по итогам международного соревнования AI Journey сдали школьный экзамен по русскому языку на четверку. В рамках развития направления демократизации ИИ на стенде банка демонстрировались возможности платформы Sber.DS. Участникам конференции предлагалось при помощи данной платформы самостоятельно разработать модель прогнозирования поломки банкомата.

Совместно с партнером iPavlov Сбербанк также представил библиотеку DeepPavlov — open-source-фреймворк для разработки диалоговых ассистентов, — а также подходы для решения NLP-задач с помощью языковых моделей, state-of-art-технологии для работы с текстом и методы обучения диалоговых целеориентированных систем.

Форум NeurIPS (Neural Information Processing Systems) прошел в Ванкувере с 8 по 14 декабря. Это одна из крупнейших международных конференций по машинному обучению и искусственному интеллекту, которая проводится с 1987 года. Ежегодно NeurIPS собирает тысячи участников в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые представляют результаты своих исследований в области машинного обучения и нейронных систем обработки информации.