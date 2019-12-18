Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную процентную ставку по автокредитованию до 9,9% годовых. Ставка применяется при кредитовании физических лиц на покупку новых автомобилей или автомобилей с пробегом и действует в рамках нового тарифного плана «ПРОМО» при минимальном первоначальном взносе 30% от стоимости автомобиля, при оформлении договора страхования жизни и здоровья заемщика, а также страховании предмета залога.

Тарифный план «ПРОМО» применяется в рамках программы автокредитования «АВТОПАРТНЕР» и распространяется на ключевые автосалоны-партнеры Банка. С полным списком ключевых партнеров можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Документы».

Согласно условиям нового тарифного плана, процентные ставки по кредиту на автомобили с пробегом были существенно снижены. При этом страхование КАСКО является добровольным и оформляется по желанию заемщика.

Кредит можно получить как на покупку нового автомобиля, так и на автомобиль с пробегом. Срок кредитования составляет от 12 до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей.

Максимальная сумма кредита зависит от приобретаемого автомобиля и составляет:

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Автокредит в рамках программы кредитования «АВТОПАРТНЕР» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Максимальная ставка по кредиту в рамках тарифного плана «ПРОМО» составляет 18,9%. Дополнительные возможные расходы: страховая премия по договору страхования жизни, страховая премия по договору страхования предмета залога.