Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с выгодными тарифами для малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ в очередной раз вошел в число крупнейших банков, предлагающих наиболее выгодные тарифы на обслуживание компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, согласно исследованию Business Banking Fees Monitoring 2019. Рейтинг за четвертый квартал был подготовлен консалтинговым агентством Markswebb.

В рамках исследования рассчитывалась стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для трех форм бизнеса: индивидуальный предприниматель - фрилансер, торговая точка и оптовая компания. Данные исследования актуальны на 26 ноября 2019 года.

Пакет услуг Банка УРАЛСИБ «Начни с нуля!» с первым годом обслуживания и набором банковских услуг вошел в число 9-ти лучших предложений на рынке для индивидуальных предпринимателей.

Пакет услуг «Весь мир (ВЭД)» Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-15 предложений банков для оптовых компаний.

Ежеквартальный мониторинг Business Banking Fees Monitoring отражает ценовую политику российских банков в отношении малого бизнеса. В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, внесение наличных, переводы и платежи в Интернет-банке. На основе собранных данных рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для трех компаний сегмента малого бизнеса. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна; для расходов, облагаемых НДС, стоимость рассчитана с учетом налога.

Получить подробную информацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».