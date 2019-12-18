Солид Банк внесен в единый реестр инвестиционных советников

16 декабря 2019 г Центральный Банк Российской Федерации включил АО «Солид Банк» в единый реестр инвестиционных советников.

В декабре 2018 г. вступили изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», которые заложили правовой фундамент для нового функционала на рынке ценных бумаг — Инвестиционное консультирование.

В соответствии с законом, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию, именуется инвестиционным советником. Для включения в единый реестр инвестиционных советников необходимо соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Регламентируется деятельность профессиональных консультантов Федеральным законом и рядом нормативных документов. Единый реестр инвестиционных советников ведет Банк России.

«Солид Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывает полный спектр инвестиционных услуг, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Создание единого реестра, введение регламентирующих правил и требований и жесткий контроль регулятора позволит оздоровить рынок инвестиционных предложений от недобросовестных участников, коих развелось в последнее время довольно много. Инвесторы, особенно начинающие, доверяют брокеру свои деньги, надеясь на эффективное вложение и получение прибыли, другого варианта нет – все строится на принципе полного доверия, как при обращении к врачу. Этим пользуются различные псевдоконсультанты, в результате люди теряют деньги и доверие к добросовестным и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Те, кто качественно предоставлял услугу по инвестиционному консультированию, без проблем прошли все проверки, вошли в реестр и спокойно продолжают работать, в том числе и Солид Банк. Внесение АО «Солид банк» в единый реестр инвестиционных советников очередное подтверждение надежности и соответствию банка всем требованиям регулятора».

Единый реестр инвестиционных консультантов размещена на сайте Банка России: https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/