Главная новогодняя елка Иркутска попала в рейтинг самых высоких ёлок России

Главная новогодняя елка Иркутска заняла 13 место в рейтинге самых высоких главных новогодних елок России. Её высота достигает 25 м. Напомним, открытие назначено на 21 декабря 2019 года. Об этом сообщает ТурСтат.

В этом году в топ-20 высоких ёлок вошли Красноярск — 55 метров, Екатеринбург — 50 метров, Казань — 35 метров, Барнаул — 32 метра, Тула — 32 метра, Уфа — 30 метров, Пермь — 30 метров, Владивосток — 28 метров, Тюмень — 28 метров, Москва — 27 метров (живая ель), Воронеж — 26 метров, Санкт-Петербург — 25 метров, Самара — 25 метров, Ставрополь — 25 метров, Пенза — 25 метров, Кемерово — 25 метров, Омск — 23 метра, Йошкар-Ола — 23 метра, Хабаровск — 23 метра.