30% ИТ-специалистов готовы уехать из Иркутска

На долю вакансий для IT-специалистов в Иркутске приходится 6% от общего количества предложений о работе, размещенных с начала года. В среднем на одно вакантное место претендуют четыре соискателя. При этом, 30% представителей профобласти ИТ из Иркутска рассматривают варианты переезда. Среди них больше всего программистов и разработчиков, специалистов в области управления проектами, инженеров, аналитиков, тестировщиков и системных администраторов. Для сравнения: среди всех соискателей Иркутска, в этом году отметили в резюме готовность к переезду 19% кандидатов. Об этом сообщает HeadHunter.

Точки притяжения иркутских ИТ-специалистов тоже известны – это Москва (указана в 11,4% резюме тех, кто рассматривает смену места жительства), Санкт-Петербург и другие регионы России. Что касается других стран, то самые популярные направления среди соискателей ИТ это: США, Япония, Великобритания, Новая Зеландия, Канада.

Что интересно – уровень зарплатных ожиданий среди тех соискателей, которые готовы уехать из Иркутска, заметно превышает средний показатель по рынку труда – 60 000 руб. против 43 000 руб.