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Главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин покидает команду

18 декабря 2019

Главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин покидает клуб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем. Об этом сообщает пресс-служба ХК. 

Андрей Рушкин работал в «Байкал-Энергии» с июля 2018 года. Под его руководством, в сезоне 2018/2019 чемпионата России по хоккею с мячом, команда вышла в плей-офф и заняла четвертое место, дважды принимала участие в Кубке мира.

Руководство клуба благодарит Андрея Рушкина за проделанную работу на благо клуба и желает успехов в дальнейшей карьере.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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