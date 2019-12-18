Главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин покидает команду

Главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин покидает клуб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Блем. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Андрей Рушкин работал в «Байкал-Энергии» с июля 2018 года. Под его руководством, в сезоне 2018/2019 чемпионата России по хоккею с мячом, команда вышла в плей-офф и заняла четвертое место, дважды принимала участие в Кубке мира.

Руководство клуба благодарит Андрея Рушкина за проделанную работу на благо клуба и желает успехов в дальнейшей карьере.