Аккуратный водитель в приоритете реформы ОСАГО

Недавно состоялись парламентские слушания по дальнейшей реформе ОСАГО, после которых стало ясно, что перспектива повышения стоимости полиса ОСАГО - необоснованные слухи. Суть компромиссного варианта законопроекта, предложенного депутатами, как раз и заключается в том, чтобы цена полиса стала максимально индивидуализированной и зависела от того, насколько аккуратен водитель за рулем.

Первый этап реформы принес расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Далее, с января 2019 года градации коэффициента «возраст-стаж» возросли с 4 до 58 ступеней, а с апреля коэффициент бонус-малус стал определяться раз в год и закреплять страховую историю за водителем.

В связи с расширением тарифного коридора, у Банка России были опасения касательно повышения стоимости полиса ОСАГО, которые не оправдались на практике. По данным РСА, с начала года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на более чем 5%.

Положительно оценив первый этап реформы, законодатели и страховщики считают, что бОльшая персонализация тарифов приносит положительные результаты и ее необходимо продолжать. До начала реформы, рынок ОСАГО был убыточным для страховщиков в ряде «токсичных» регионов, поэтому необходимость структурных изменений была очевидной.

«С января 2019 года, когда мы расширили базовый коридор, средняя стоимость полиса ОСАГО начала снижаться, что говорит о формировании конкурентной среды по ряду факторов. Пять лет назад у одной организации была привилегированная доля рынка – 40%, сейчас ни одна из страховых компаний не имеет более 15%. Поэтому количество жалоб сокращается. Количество отказов по полисам с 2016 года сократилось с 40 до 1%. По мнению страховщиков, и я с этим соглашусь, сложилась справедливая цена», - отметил депутат Госдумы Алексей Изотов.

В ноябре реформе ОСАГО пришлось изменить направление, так как на ее пути появились барьеры. Из «усеченной» версии законопроекта, предложенной депутатами, был исключен ряд изменений, вызывавших наибольшую полемику - увеличение страховых выплат по жизни или здоровью и отказ от коэффициентов территории и мощности. Подход к тарифам стал более индивидуализированным, по принципу «лихач платит больше, а неаварийный водитель меньше». Так, величина базовой ставки будет варьироваться в зависимости от наличия в течение года грубых нарушений правил ПДД, таких как превышение скорости на 60 км/ч, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и езда в пьяном виде и других.

Есть предпосылки к тому, что благодаря большей индивидуализации тарифов, снизится не только аварийность на дорогах, но и мошенничество с полисами ОСАГО. Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок», исследовал, сколько людей ездят без полиса ОСАГО в Москве и поделился результатами: «Я лично стоял с камерой, снимал поток автомобилей. Потом эти записи анализировала нейронная сеть, она вытащила из них все номера. Получилось, что 2579 автомобилей попали в объектив моего телефона, из них 520 автомобилей не имело полиса ОСАГО. То есть это 20,2%».

Шкуматов предлагает действовать аккуратно и осторожно через предупреждение к таким водителям, как это было сделано недавно в Москве: «Я абсолютно уверен, что многие из этих 520 автомобилистов даже не знают о том, что они ездят без полиса, потому что в Интернете мошенники продают недействительные электронные ОСАГО со скидкой. При этом человек, если не совершит какую-то специальную процедуру, даже не узнает о том, что он ездит незастрахованным. Можно всех оштрафовать, но никто не знает, сколько людей будут дважды оштрафованы: первый раз их обманули в интернете, второй раз их еще и оштрафовали за то, что у них нет полиса».

Активная вовлеченность в обсуждение законопроекта регулятора, Минфина, парламентариев, представителей страхового сообщества и правозащитников дает основание полагать, что в итоге будет принят законопроект, в котором будут учтены, в первую очередь, интересы законопослушных и аккуратных пользователей полисами ОСАГО.