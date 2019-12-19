Банк "Союз" изменил технологию информирования клиентов

Банк "Союз" с 11 декабря 2019 года банк внес изменения в технологию информирования клиентов об операциях по банковским картам и об операциях, совершенных по счетам (вкладам).

Вся информация о совершении указанных операций будет предоставляться в режиме реального времени в системе "Интернет-Банк" (включая мобильную версию). Текстовые SMS-оповещения с указанной даты направляться не будут.

Для получения доступа к системе "Интернет-Банк" (включая мобильную версию) пройдите регистрацию на сайте ibank.banksoyuz.ru. Для регистрации понадобятся только данные паспорта и карты (или счета).

Клиенты, желающие получать уведомления об операциях по картам и о других операциях (в том числе об операциях по счетам и вкладам, о выплате начисленных процентов) посредством SMS-оповещений, могут обратиться в офис банка либо воспользоваться сервисом голосового меню для подключения пакета «Расширенный» SMS-информирования в соответствии с тарифами банка.

С подробным описанием пакетов услуг по SMS-информированию и их стоимостью вы можете ознакомиться на сайте банка в Единой книге тарифов, в отделении банка или по номеру телефона 8-800-100-33-22 (звонок по России бесплатный).