Солид Банк попал в ТОП-30 банков России медиарейтинга компании «Интегрум»

По результатам ноября 2019 Солид Банк вошел в ТОП-30 медиарейтинга компании «Интегрум».



В медиарейтинг попадают организации, наиболее заметные в медиапространстве, с наибольшим количеством упоминаний в СМИ. Солид Банк регулярно занимает топовые позиции рейтингов информационных компаний, проводящих мониторинг упоминаний по отраслям. При расчете позиции учитываются не только количественные показатели, но и заметность объекта в публикации, тональность, значимость источника, опубликовавшего информацию.



Следует отметить, что в отличие от многих кредитных организаций, Солид Банк всегда входит в рейтинг с позитивными новостями. Как правило, публикации освещают запуск новых продуктов, привлекательных для бизнеса предложений, а также событий и мероприятий, направленных на развитие партнерских отношений с клиентами.

"Мы считаем важным, – комментирует Председатель Правления АО "Солид Банк" Геннадий Фофанов, – акцентировать внимание на том, что мы не тратим какой-то большой рекламный и маркетинговый бюджет на публикации в СМИ и их продвижение. Наша принципиальная позиция – интересные новостные поводы и качественные тексты. В таком случае СМИ сами охотно размещают наши публикации. Поэтому, каждый раз, когда мы входим в медиарейтинг, мы благодарим всю команду банка за слаженную командную работу и профессионализм . Ведь совместный труд нескольких подразделений: одни службы разрабатывают продукты и предложения, другие описывают их и сопровождают, третьи продают, четвертые пишут о них. Только все вместе, плечом к плечу, мы добиваемся результатов. И так будет всегда, потому что крепкая и умелая команда – залог успеха любого бизнеса!"

В этот раз поводами неоднократного упоминания Солид банка в СМИ стали бесплатные обучающие бизнес-семинары на тему привлечения инвестиций для развития предприятия, а также установка арт-объекта на одной из центральной улиц г. Владивостока, где располагается головной офис АО "Солид Банк".

Ознакомиться с полным медиарейтингом можно на сайте: https://integrum.ru/ratings/business/banks/nov2019