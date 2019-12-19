Владислав Сухорученко освободил кресло министра имущественных отношений Иркутской области

Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Напомним, вслед за Сергеем Левченко ушёл со своего поста заместитель губернатора региона Дмитрий Чернышов.
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Новости
Владислав Сухорученко освободил кресло министра имущественных отношений Иркутской области19 декабря 2019
Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Напомним, вслед за Сергеем Левченко ушёл со своего поста заместитель губернатора региона Дмитрий Чернышов.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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