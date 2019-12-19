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Владислав Сухорученко освободил кресло министра имущественных отношений Иркутской области

19 декабря 2019

Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

Напомним, вслед за Сергеем Левченко ушёл со своего поста заместитель губернатора региона Дмитрий Чернышов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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