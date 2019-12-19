В Иркутской области 14 семей получили сертификат о приобретении жилья

В Иркутской области 14 семьям выдали свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Всего до конца года выплаты получат 217 семей из 23 муниципальных образований региона, в том числе впервые – жители Слюдянского района. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, за период реализации программы устойчивого развития сельских территорий в регионе средства на строительство (приобретение) жилья в сельской местности уже получили более тысячи семей. Обязательное условие, чтобы 70% получателей были из числа молодых семей или являлись молодыми специалистами.

Справка:

По мероприятию «Строительство жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения», также входящему в программу устойчивого развития сельских территорий, с 2014 года предоставлены субсидии на строительство домов для 72 молодых семей и молодых специалистов в семи муниципальных образованиях области: Аларский, Балаганский, Боханский, Заларинский, Нукутский, Осинский, Ольхонский районы.