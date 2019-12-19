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В Иркутской области 19 декабря пойдет снег

19 декабря 2019

В Иркутской области 20 декабря переменная облачность. Ночью небольшой снег. Днём местами небольшой снег, ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Об этом сообщили в Иркутскгидромете. 

Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в северных и верхнеленских районах -27,-32º, при облачной погоде -19,-24º, в Катангском районе -32,-37º, местами до -43º, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском и северо-восточных районах -23,-28°, местами -31,-36º.

В Иркутске облачно, небольшой снег, ветер переменный до 5 м/с,  температура ночью -13,-15°, днём -9,-11°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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