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В Сибири начали искать палеозойскую нефть

19 декабря 2019

Предположительно месторождение должно находиться в образовавшейся в донных морских отложениях, возрастом 500 миллионов лет. Поиски инициировали специалисты "Славнефти" и "Мегионнефтегаз". Сообщает Российская Газета.

Палеозойские залежи, в отличие от баженовской свиты пород, исчисляются километрами. Различие в возрасте у этих видов залежей также несоизмеримо. Бажен находится ближе к поверхности земли (20-30 м.), а палеозой обычно располагается на глубине от 3 км.  

Методики поиска этих редких и богатых залежей также нет, все открытые в Сибири залежи находили случайно. Эксперты предполагают, что объемы палеозойской нефти в Западной Сибири составляют 400 млн тонн.

Мегионские нефтяники для опытного бурения в доюрском комплексе выбрали Южно-Островной участок недр, включающий два мелких месторождения и "хвост" третьего в Нижневартовском районе. В относительной близости, в Томской области, находятся эксплуатируемые палеозойские площадки Урмано-Арчинской группы.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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