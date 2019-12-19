В 34 регионах РФ рынок новых автомобилей еще растет

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 11 месяцев 2019 года.

Наибольший рост рынка отмечен в Тыве (+39,7%), а еще в четырех субъектах РФ (Ненецкий АО, Калмыкия, Красноярский край и Республика Алтай) этот показатель составил от +10% до +20%. В остальных 29 регионах рыночный рост оказывается менее 10%, но среди них присутствует и Подмосковье (+6,3%), которое является одним из крупнейших рынков в стране.

В большинстве субъектов РФ наблюдается падение рынка новых автомобилей, в том числе в Москве (-7%) и Санкт-Петербурге (-6,2%). А сильнее всего рынок просел в Дагестане (-20,6%).