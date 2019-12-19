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В Ангарске завершился капремонт легкоатлетического манежа «Сибиряк»

19 декабря 2019

В Ангарске завершился капитальный ремонт легкоатлетического манежа «Сибиряк». Были заменены кровля, окна, двери. На эти цели из областного и местного бюджетов направили более 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации АГО

Функционал помещений разноплановый. На первом этаже расположен легкоатлетический манеж с новым покрытием, дорожками. На втором – тренажерный и теннисный залы. Там же размещен мягкий зал с татами для разминок и занятий гимнастикой. В здании произведена замена сантехнических узлов, отремонтированы комнаты для проживания спортсменов, устроены душевые. Дети, которые будут приезжать на соревнования, смогут получать здесь комплекс услуг для комфортного проживания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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