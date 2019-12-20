Банк «Авангард» снижает комиссию на выплату дивидендов участникам обществ

В преддверии подведения итогов уходящего года и с учетом пожеланий корпоративных клиентов, банк «Авангард» принял решение с 19.12.2019 г. снизить комиссию за перевод и за выдачу наличных денежных средств на выплату дивидендов участникам обществ.