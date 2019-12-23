Альфа-Банк в Иркутске отобрал лучших студентов в программу «Альфа-Шанс»

В Иркутске завершился седьмой набор студентов в рамках стипендиальной программы «Альфа-Шанс» на 2019–2021гг. Отбор проводится ежегодно среди студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и включает три отборочных тура — конкурс портфолио, написание эссе на заданную тему и очное собеседование с комиссией, состоящей из представителей банка и вуза.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Десять студентов-первокурсников ИРНИТУ, отобранных комиссией, будут получать ежемесячную стипендию Альфа-Банка на протяжении двух лет.

«В сентябре 2019 года 165 первокурсников подали заявки на участие в программе «Альфа-Шанс». Конкурс высокий: по итогам написания эссе всего 32 студента были приглашены на очную встречу с комиссией. Это уже седьмой набор в нашу стипендиальную программу, и мы искренне рады поддержать талантливых ребят в первые годы учебы в вузе, дать им возможность сконцентрироваться на учебном процессе и саморазвитии», – отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Стипендиаты программы набора 2019 года:

Кузнецова Алина (дизайн архитектурной среды)

Матюхин Игорь (технологии геологической разведки)

Горощенова Полина (дизайн архитектурной среды)

Орлова Светлана (архитектура)

Богоутдинов Владимир (строительство)

Кустова Мария (экономика предприятий и организаций)

Кондратенко Юрий (информационная безопасность)

Сутурин Данила (химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)

Волосатова Виктория (нанотехнологии и микросистемная техника)

Привалихин Сергей (информатика и вычислительная техника).

Фото предоставлено пресс-службой банка

Проректор по молодежной политике и работе с выпускниками ИРНИТУ Сергей Аносов поблагодарил Альфа-Банк за инициативу, которая помогает студентам развиваться, расширять научный кругозор и осваивать новые компетенции.

«Я рад, что ребята смогли пройти первые испытания и показать себя на высшем уровне. Университет всегда готов поддержать начинания студентов, создавая все условия для осуществления проектов и обеспечивая лабораторную базу для научных изысканий, –- отмечает Сергей Аносов. – Повышенная стипендия станет еще большим стимулом реализовать задуманное».

Фото предоставлено пресс-службой банка

Программа «Альфа-Шанс» благотворительная: студенты не имеют перед Альфа-Банком никаких обязательств. Единственное условие – учиться на «хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей.

Торжественное награждение стипендиатов прошло в ИРНИТУ. Сертификаты вручал проректор по молодежной политике и работе с выпускниками ИРНИТУ Сергей Аносов и региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Альфа-Шанс» сегодня

По состоянию на 2019 год в Программе участвуют 18 вузов из 14-ти городов России. Комиссией ежегодно отбираются следующие группы стипендиатов: 50 студентов-первокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по 10 из Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тюмени, Ульяновска и Уфы. Общий состав участников Программы в сентябре 2019 года будет насчитывать 352 студента по всей стране единовременно. В Санкт-Петербурге и Москве размер стипендии установлен на уровне 10 000 рублей ежемесячно, принимая во внимание более высокую по сравнению с другими регионами стоимость жизни. В остальных городах присутствия Программы стипендия утверждена на уровне 5 000 рублей в месяц.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 284,22 млрд. рублей, совокупный кредитный портфель — 2 188,72 млрд руб совокупный капитал — 483,10 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 16,3 млрд рублей.