Рефинансировать кредиты в Сбербанке теперь возможно через Сбербанк Онлайн

Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц. Теперь в веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты могут рефинансировать имеющиеся в любых банках кредитные обязательства. Онлайн-сервис позволяет клиенту получить информацию о кредитных продуктах в других банках (кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека, автокредиты), выбрать доступные для рефинансирования и оформить потребительский кредит на рефинансирование без посещения офиса банка и предоставления каких-либо документов. После получения кредита клиентам останется только оформить досрочное погашение рефинансируемых кредитов в стороннем банке.

Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и Сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Сбербанк стремится предоставлять своим клиентам максимально удобные digital-сервисы, которые будут доступны в любое время и в любом месте. Сегодня мы представляем пользователям Сбербанк Онлайн новый формат рефинансирования действующих кредитов без необходимости посещения офиса банка. Уже сейчас более половины клиентов банка подают заявку на потребительский кредит онлайн, получая решение по ней за несколько минут. Это особенно важно в преддверии новогодних праздников, ведь Сбербанк Онлайн работает круглосуточно и без выходных».