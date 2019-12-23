Примсоцбанк приобрёл часть розничного портфеля Заубер Банка

Примсоцбанк приобрёл часть портфеля розничных кредитов Заубер Банка. Сумма сделки составила более 135 миллионов рублей. В Примсоцбанке отметили высокие рентабельность и уровень обеспечения приобретаемых активов.

— Покупка портфеля автокредитов позволит подразделениям банка в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге нарастить кредитный портфель, увеличить клиентскую базу и приобрести ценный опыт сопровождения цессии — рассказывает Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Примсоцбанк гарантирует сохранение всех ключевых параметров кредитных договоров, право требования по которым было приобретено. Без изменений останутся график платежей, процентная ставка, размер платежа и другие характеристики.

Совокупный размер портфеля розничных кредитов Примсоцбанка с учётом приобретённых прав требования составил более 11 миллиардов рублей.