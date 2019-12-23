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В Иркутске открылась ещё одна «Слата» в новом формате

23 декабря 2019

В Иркутске 21 декабря открылся ещё один супермаркет «Слата» в обновленной концепции. Он находится по адресу: ул. Байкальская, 202/5. 

Среди первых гостей разыграли iPhone 11, телевизор, ноутбук, гриль и другие призы.

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Напомним, 16 ноября «Слата» запустила новый формат удобных супермаркетов по типу proximity с улучшенным ассортиментом, другим дизайном, самыми свежими товарами, высоким качеством услуг и сервиса. Первый обновленный магазин был открыт в Иркутске по адресу: мкр Первомайский, 54.
 

Справка:
Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году.  Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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