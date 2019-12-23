В Иркутске открылась ещё одна «Слата» в новом формате

В Иркутске 21 декабря открылся ещё один супермаркет «Слата» в обновленной концепции. Он находится по адресу: ул. Байкальская, 202/5.

Среди первых гостей разыграли iPhone 11, телевизор, ноутбук, гриль и другие призы.

Напомним, 16 ноября «Слата» запустила новый формат удобных супермаркетов по типу proximity с улучшенным ассортиментом, другим дизайном, самыми свежими товарами, высоким качеством услуг и сервиса. Первый обновленный магазин был открыт в Иркутске по адресу: мкр Первомайский, 54.



Справка:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.