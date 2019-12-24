Азиатско-Тихоокеанский Банк подписал документы по первой сделке в рамках программы «Дальневосточная ипотека»

Азиатско-Тихоокеанский Банк готов к первым сделкам по программе ипотечного льготного кредитования для жителей Дальнего Востока. Подписание документов прошло в отделении Банка в Хабаровске, в ближайшие дни планируется в Благовещенске

На сегодняшний день в Банк поступило более 3000 обращений от клиентов.

- Очень рады, что мы подошли под условия по программе для дальневосточников. Давно мечтали о собственном жилье и, конечно, когда узнали об ипотеке, решили сходить в АТБ и все подробно узнать. Специалисты нас проконсультировали, рассказали об условиях, рассчитали примерный платеж и познакомили со списком застройщиков. Мы сразу же решили, что будем оформлять ипотеку. Особенно приятно, что нашу заявку в АТБ очень быстро обработали и приняли положительное решение, нам сразу рассказали где и какие документы необходимо оформить, а также проконсультировали по всем пунктам, - рассказал клиент Азиатско-Тихоокеанского Банка в Хабаровске Данил Горпенко.

Напомним, АТБ стал одним из первых банков, который до формального утверждения условий программы «Дальневосточная ипотека» начал сбор заявок и одобрение клиентов. В настоящее время АТБ в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением, подал оператору программы АО ДОМ РФ пакет документов, необходимый для установления лимита и включения в список Банков, уполномоченных предоставлять ипотечные кредиты в рамках программы. Установление лимита ожидается в ближайшее время, после чего в Банке начнутся первые выдачи.

- Наш Банк стал одним из первых, кто подал заявку на участие в данной государственной программе, так как для АТБ Дальний Восток – одна из основных территорий работы и развития, а для жителей мы считаемся по-настоящему домашним Банком. Мы рады, что у дальневосточников появилась такая уникальная возможность оформить ипотеку под низкий процент. В настоящее время мы получили более 3000 обращений от жителей Дальнего Востока. Количество желающих оформить ипотеку увеличивается с каждым днем, и мы готовы предоставить консультационную помощь каждому клиенту, обратившемуся в АТБ, а также принять заявку на получение кредита, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Ставка по программе в АТБ составляет от 1,75%, срок кредитования — до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.



Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.