Объединенная команда БайкалИнвестБанка и банка «Реалист» приняла участие в финале «Интеллектуального кубка»

Объединенная команда «БайкалИнвестБанк» - Банк «Реалист» приняла участие в финале «Интеллектуального кубка». Мероприятие состоялось 12 декабря на площадке концертного зала Borodino Hall в Москве, сообщает пресс-служба «БайкалИнвестБанк».

«Я горжусь нашей командой, которая при небольшом еще опыте играет очень достойно и показывает феноменальные для начинающих результаты, мы обязательно продолжим свое участие в «Интеллектуальном кубке» в весенней серии игр, - прокомментировала возглавившая команду знатоков Председатель Правления АО «БайкалИнвестБанк» Надежда Бобылева.

Тренирует команду Валентина Голубева - член клуба «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы».