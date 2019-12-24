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Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО «КРАНБАНК»

24 декабря 2019

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «КРАНБАНК».

С 23 декабря 2019 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам АО «КРАНБАНК» в г.Санкт-Петербург, г.Москва, г.Балашиха, г.Красногорск, г.Электроугли, г.Одинцово Московской области, городах и населенных пунктах Ивановской области - г.Иваново, г.Вичуга, г.Гаврилов-Посад, г.Заволжск, г.Кинешма, г.Комсомольск, г.Кохма, г.Наволоки, г.Приволжск, г.Родники, г.Тейково, г.Фурманов, г.Шуя, г.Южа, г.Юрьевец, п.Лежнево, г.Вологда Вологодской области, г.Кострома Костромской области, г.Ярославль, р.п.Некрасовское Ярославской области, г.Воркута, г.Усинск Республика Коми, г.Удачный Республика Саха (Якутия), г.Сургут, пгт.Березово Ханты-Мансийский АО-Югра.

            Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе  «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать» http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/payment_compens/.

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в АО «КРАНБАНК», возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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