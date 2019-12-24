Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО «КРАНБАНК»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «КРАНБАНК».

С 23 декабря 2019 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам АО «КРАНБАНК» в г.Санкт-Петербург, г.Москва, г.Балашиха, г.Красногорск, г.Электроугли, г.Одинцово Московской области, городах и населенных пунктах Ивановской области - г.Иваново, г.Вичуга, г.Гаврилов-Посад, г.Заволжск, г.Кинешма, г.Комсомольск, г.Кохма, г.Наволоки, г.Приволжск, г.Родники, г.Тейково, г.Фурманов, г.Шуя, г.Южа, г.Юрьевец, п.Лежнево, г.Вологда Вологодской области, г.Кострома Костромской области, г.Ярославль, р.п.Некрасовское Ярославской области, г.Воркута, г.Усинск Республика Коми, г.Удачный Республика Саха (Якутия), г.Сургут, пгт.Березово Ханты-Мансийский АО-Югра.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать» http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/payment_compens/.

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.