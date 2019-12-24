S7 проводит праздничные розыгрыши миль

В полночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в небе – в полете в Москву, Иркутск, Улан-Удэ, Тюмень, Ереван, Гуанчжоу и другие города – будут находиться более 20 самолетов S7 Airlines. Всех пассажиров этих рейсов ждет специальное новогоднее меню, а также гарантированную возможность получить в качестве подарка от 300 до 5 000 миль S7 Priority.

Бортпроводники вручат каждому пассажиру сертификат с индивидуальным номером, где под защитным слоем будет указано количество выигранных миль. Для зачисления подарка на счет S7 Priority пассажиру нужно будет активировать сертификат в личном кабинете на s7.ru до 31 января 2020 года.

Получить в качестве новогоднего подарка мили S7 Priority смогут все, кто летал с S7 Airlines в этом году или только планирует свой полет. В новогоднем digital-проекте авиакомпания расскажет об активности своих путешественников. После авторизации на странице проекта каждый участник получит картинку чемодана с персональными стикерами: с суммарным количество времени, проведенном в небе, любимым регионом для путешествий и другими. Все, кто поделится «чемоданом» со своими достижениями в социальных сетях, сможет претендовать на выигрыш: десять человек получат по 100 000 миль.

Получить реальные стикеры на чемоданы смогут пассажиры S7 Airlines, вылетающие их аэропортов Домодедово и Толмачево в предновогодние дни и на праздниках. Агенты регистрации вручат их на стойках вместе с посадочным талоном на рейс.