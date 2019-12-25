Ипотечную ярмарку в Тулуне 25 декабря проведет Сбербанк

Выездная Ипотечная ярмарка состоится 25 декабря в г. Тулун. Организатор мероприятия — Байкальский банк ПАО Сбербанк при поддержке Минстроя РФ, компаний – застройщиков г. Иркутска, а также ведущих агентств недвижимости региона приглашают жителей Тулуна и других территорий, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года, ознакомиться с лучшими предложениями по приобретению жилья.

Прямые консультации ярмарки предполагают подробную справку об условиях оформления ипотеки: для жителей зоны ЧС Сбербанком в августе 2019 года было разработано специальное предложение — жилищный кредит для пострадавших в наводнении под пониженную ставку 8,7 %. С момента запуска данного льготного предложения «особой ипотекой» от Сбербанка уже воспользовались 34 семьи, 8 из них успели приобрели жилье и готовятся к новоселью.

«Новоселье, с комфортными, особыми условиями ипотеки, могут отпраздновать, при чем в ближайшее время, и другие жители зоны ЧС. Мы везем на ярмарку в Тулун самые интересные предложения и по новостройкам региона, и не только нашего, и по жилью вторичного рынка. Консультанты Сбербанка жителям, пострадавших от паводка территорий расскажут о порядке оформления ипотеки. Покажут все возможности наших дистанционных сервисов. Люди смогут узнать все передовые технологии оформления ипотечных сделок, какой бы вариант будущего проживания они не выбрали. А еще, ярмарка — это уникальная возможность в одном месте своими глазами увидеть весь спектр предложений жилищного рынка Иркутской области. Будет много интересной информации и по приобретению жилья в самом Тулуне», — рассказала Татьяна Чувайлова, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Ипотечная ярмарка Сбербанка будет проходить 25 декабря в помещении Межведомственного консультационного пункта по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 79 (3 этаж) с 12.00 до 19.00 час.